В чём причина успехов турок-османов в XIV-XV веках???
История
В чём причина успехов турок-османов в XIV-XV веках???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сильное профессиональное войско 2) мелкие феодальные княжества были разобщены и не могли сопротивляться
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