Какое количество теплоты выделится при полном сгорании бензина массой 5 кг можно ??аписать с дано
Физика
Какое количество теплоты выделится при полном сгорании бензина массой 5 кг можно ??аписать с дано
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=m×q Q=5×46000000 Q=230Мдж
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