Охарактеризуйте последствия первой мировой войны для франции

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Охарактеризуйте последствия первой мировой войны для франции
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Гость:
Катастрофические ооооооочень
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