Помогите пожалуйста прошу прошу надо решить верхнее

Алгебра
Помогите пожалуйста прошу прошу надо решить верхнее
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