Ваши впечатления о памятнике вечного огня (нужно для сочинения)

Гость: Гость:

Смотря на огонь,мне становится лучше на душе. Я чувствую тепло. Памятник выглядит строго и уныло. Появляются воспоминания о войне,солдатах и плохом прошлом. Но ты понимаешь,что живешь,благодаря этим людям. Улыбаясь,ты говоришь им "Спасибо" и уходишь с хорошим настроением