Ваши впечатления о памятнике вечного огня (нужно для сочинения)

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Ваши впечатления о памятнике вечного огня (нужно для сочинения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря на огонь,мне становится лучше на душе. Я чувствую тепло.  Памятник выглядит строго и уныло. Появляются воспоминания о войне,солдатах и плохом прошлом. Но ты понимаешь,что живешь,благодаря этим людям. Улыбаясь,ты говоришь им "Спасибо" и уходишь с хорошим настроением
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