Помогите написать сочинение на тебе Летние радости!

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Мы все любим лето. Весной, как правило, отрываем календарные листочки у бабушки в комнате, ставим на своих­ настольных календарях галочки и ждем, не дождемся, кода же оно настанет. Для школьников лето - это, прежде всего, длинные каникулы. Даже если еще нет тепла, не беда. К летним радостям можно отнести теплое море, куда мы обязательно поедем, сочные фрукты, которые созревают в эту прекрасную пору года, легкую и открытую одежду, в которую мы облачаемся, как только пригревает солнышко. Если раньше лето ассоциировалось с сильной жарой в кабинетах и квартирах, то теперь все спасаются кондиционерами. Но самое главное для меня в это время года, даже не море и солнце, а длинные, целых три месяца, каникулы. Не нужно рано просыпаться и бежать в школу. Никакие уроки готовить не нужно, можно просто весело проводить время с друзьями. Эти месяцы я считаю самыми лучшими во всем длинном году. Лето имеет свои яркие неповторимые краски. Приятно любоваться буйной зеленью травы и деревьев, золотистыми солнечными лучами солнышка, ярким­ - голубым небом я разными по форме облаками. А­ какое красивое летом поле! Много разноцветных колосков и цветов можно здесь увидеть. В садах спеют темно-синие сливы, оранжевые абрикосы. А клубника с малиной сами просятся в рот, ешь - не хочу. Каждым летом мы отправляемся на пару недель в отпуск на море. Меня всегда восхищают его краски, каких там только нет. В любую минуту морская гладь может изменить свой цвет, он может быть то прозрачно - голубым, то мутно - коричневым, с барашками, спокойным, но в любом виде оно прекрасно.­ В этом году мы были в Геленджике, там очень красивая бухта. А весь город, словно подкова, лежит вокруг нее. В этом курортном городке особенно красиво летом, об этом говорят все местные жители. Зимой он затихает и замолкает. Вокруг всего города возвышается Маркхотский хребет, это не очень высокие горы. Если подняться по канатной дороге на одну из вершин, то можно увидеть весь город во всей его красе. Большое количество белоснежных яхт в бухте, многокилометровые пляжи с отдыхающими на них туристами, очень впечатляющее зрелище, особенно свысока.