Что такое троектратные повторы?

Литература
Что такое троектратные повторы?
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Те слова которые повторяются три раза
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