На еле висело 92 шарика.Из них 64 жёлтых, а остальные зелёные. Каких шариков висело н?? Елке меньше и на сколько?

Математика

На еле висело 92 шарика.Из них 64 жёлтых, а остальные зелёные. Каких шариков висело н?? Елке меньше и на сколько?

Автор: Гость