На еле висело 92 шарика.Из них 64 жёлтых, а остальные зелёные. Каких шариков висело н?? Елке меньше и на сколько?

Математика
На еле висело 92 шарика.Из них 64 жёлтых, а остальные зелёные. Каких шариков висело н?? Елке меньше и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 92-64=28 (шариков зеленых) 2) 28<64, значит желтых больше. 3) 64-28=36 (на столько зеленых шариков меньше, чем желтых)
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