Помогите составить предложения со словами Уфа,дружба,Россия,Москва,народ,русский,башкирский,Урал,столица

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Помогите составить предложения со словами Уфа,дружба,Россия,Москва,народ,русский,башкирский,Урал,столица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в Уфе. Везде царит дружба и согласие. Москва- столица России. На площади столпился народ. Я говорю на русском языке. Башкирский народ живет в деревне. Скоро я поеду на Урал. Столица Англии-Лондон
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