Урожай убирают 3 бригады по 8 человек и одна из 9 человек.Запиши решение задачи сложным выражением.

Математика

Урожай убирают 3 бригады по 8 человек и одна из 9 человек.Запиши решение задачи сложным выражением.

Автор: Гость