Урожай убирают 3 бригады по 8 человек и одна из 9 человек.Запиши решение задачи сложным выражением.

Математика
Урожай убирают 3 бригады по 8 человек и одна из 9 человек.Запиши решение задачи сложным выражением.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение первой задачи: 9+(8х3) = 33(человека) Ответ:33 человека убирают урожай.
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