Найти расстояние между серединками отрезков AC и BD если A(2;-1;0) B(-2;3;2) C(0;0;-4) D(-4;0;2)

Математика
Найти расстояние между серединками отрезков AC и BD если A(2;-1;0) B(-2;3;2) C(0;0;-4) D(-4;0;2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х₀=(2+0)/2=1, у₀=(-1+0)/2=-0.5,z₀=((0-4)/2=-2 O(1;-0,5;-2)-середина отрезкаАС x₁=(-2-4)/3=-3,y₁=(3+0)/2=1,5, z₁=(2+2)/2=2 M(-3;1,5;2)- середина отрезка BD OM=√(-3-1)²+(-0,5-1,5)²+(-2-2)²=√(16+4+16)=√36=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуста написать сочинение какой писатель 18 века мне понравился и поч??му
Ответить
История
Когда с какой целью была создана ООН? Что ее отличало от лиги наций? Охарактеризуйте роль ООН в решении международных проблем?
Ответить
Русский язык
От имен сущ.образуй имена прилагательные.Уста (губы )
Ответить
Математика
Представьте, если возможно, выражения в виде степени: -y³*(-y)⁵ b⁶*(-b)¹⁰ (a-b)³*(b-a)² (x-2y)⁴*(y-2x)⁵
Ответить
Математика
Реши каждую задачу разными способами. 1) В магазин привезли 5мешок риса, по 40 кг в каждом, и 5мешков пшена, по 35 кг в каждом. В первый день про...
Ответить