Найти расстояние между серединками отрезков AC и BD если A(2;-1;0) B(-2;3;2) C(0;0;-4) D(-4;0;2)

Математика

Найти расстояние между серединками отрезков AC и BD если A(2;-1;0) B(-2;3;2) C(0;0;-4) D(-4;0;2)

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