Найти расстояние между серединками отрезков AC и BD если A(2;-1;0) B(-2;3;2) C(0;0;-4) D(-4;0;2)
Математика
Найти расстояние между серединками отрезков AC и BD если A(2;-1;0) B(-2;3;2) C(0;0;-4) D(-4;0;2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х₀=(2+0)/2=1, у₀=(-1+0)/2=-0.5,z₀=((0-4)/2=-2 O(1;-0,5;-2)-середина отрезкаАС x₁=(-2-4)/3=-3,y₁=(3+0)/2=1,5, z₁=(2+2)/2=2 M(-3;1,5;2)- середина отрезка BD OM=√(-3-1)²+(-0,5-1,5)²+(-2-2)²=√(16+4+16)=√36=6
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