Помогите вычислить значениея сумм 5+53. 7+52 . 4+64. 3+26. 2+95
Математика
Помогите вычислить значениея сумм 5+53. 7+52 . 4+64. 3+26. 2+95
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+53=58 4+64=68 2+95=97 7+52=59 3+26=29
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Дам 20 баллов пожалуйста заранее спасибо напишите не большое сочинение 10-15 предложений чем личность отличается от индивида
Математика
Площадь поля 260 гектаров на 35% его площади бассейна в лук на какую площадь занимают посевы посевы лука
Математика
Литература