Задача ( 2) решить другим способом (вторым способом)

Математика
Задача ( 2) решить другим способом (вторым способом)
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Гость:
Очень плохо видно , можешь перефотать или написать ?
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