На птичьем дворе из мультфильма гадкий утенок гуляли куры и поросята 7 голов и 20но?? .Сколько всего кур и поросят было во дворе
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На птичьем дворе из мультфильма гадкий утенок гуляли куры и поросята 7 голов и 20но?? .Сколько всего кур и поросят было во дворе
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Гость:
7 поросят и кур вместе т.к лап много а головы по одной
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