На реакцию серебряного зеркала было затрачено 20,88 г Ag2O. Какое кол-во вещества C6H12O6 ??ыло использовано для реакции и какова масса C6H12O6?

Гость: Гость:

х г 20,88 г С6Н12О6 + Ag2O = C6H12O7 + 2Ag 180 г 232 г х=m(C6H12O6) = 16.2 г n(C6H12O6) = 16.2 г/180 г/моль = 0,09 моль Ответ: 0,09 моль С6Н12О6 и 16,2 г С6Н12О6