Пожалуйста помогите решить столбиком прошу вас 156÷39= 468÷52= 336÷48= 402÷67= 798÷57= 558÷18= 714÷34= 252÷14= помогите пожалуйста решить столбиком

Математика

Пожалуйста помогите решить столбиком прошу вас 156÷39= 468÷52= 336÷48= 402÷67= 798÷57= 558÷18= 714÷34= 252÷14= помогите пожалуйста решить столбиком

Автор: Гость