Пожалуйста помогите решить столбиком прошу вас 156÷39= 468÷52= 336÷48= 402÷67= 798÷57= 558÷18= 714÷34= 252÷14= помогите пожалуйста решить столбиком

Математика
Пожалуйста помогите решить столбиком прошу вас 156÷39= 468÷52= 336÷48= 402÷67= 798÷57= 558÷18= 714÷34= 252÷14= помогите пожалуйста решить столбиком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри решение во вложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите неравенство -8х - 5(-3-10х)>либо = -2х-3
Ответить
Геометрия
На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки P и Q так, что углы BPC и BQA равны, BP=BQ, AB=20, BQ=12, CP=11. Найдите периметр треугольника ...
Ответить
Математика
занятий танцевального кружка занятия продолжаются 1 час 20 минут начало занятий математического кружка в 16:10 успеешь ли Маша на занятия двух круж...
Ответить
Английский язык
Можно ли так сказать Find the beginning of the stories on this page
Ответить
Литература
Сочинение по произведению Толстого "После бала". Если можно не из интернета, отдаю все свои баллы. Заранее спасибо.
Ответить