Пожалуйста помогите решить столбиком прошу вас 156÷39= 468÷52= 336÷48= 402÷67= 798÷57= 558÷18= 714÷34= 252÷14= помогите пожалуйста решить столбиком
Математика
Пожалуйста помогите решить столбиком прошу вас 156÷39= 468÷52= 336÷48= 402÷67= 798÷57= 558÷18= 714÷34= 252÷14= помогите пожалуйста решить столбиком
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