Решите неравенство -8х - 5(-3-10х)gt;либо = -2х-3

Алгебра
Решите неравенство -8х - 5(-3-10х)gt;либо = -2х-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8х -5(-3 -10х) ≥ -2х -3 -8х +15 +50х ≥ - 2х -3 -8х +50х +2х ≥ -3 -15 44х ≥ -18 | : 44 х ≥  - 18/44 х ≥ 9/22
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