Сочинение по произведению Толстого "После бала". Если можно не из интернета, отдаю все свои баллы. Заранее спасибо.

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Сочинение на тему «Утро, изменившее жизнь» (по произведению Л.Н. Толстого «После бала») Сложный план: 1. Рассуждения про повороты судьбы 2. Бал: 2.1. Варенька Б. 2.2. Искреннее чувство-любовь. 2.3. Отец Вареньки – полковник Петр Владиславович, мазурка с дочерью. 2.4. Счастье, состояние блаженства, от прекрасного вечера. 3. Утро: 3.1. Ужас увиденного, дикая расправа над татарином. 3.2. Жестокость полковника 4. Размышления Ивана Васильевича над смыслом жизни. Всем известно, что жизнь человека может измениться в любой момент, в любую минуту. Это происходит от независящих от нас обстоятельств. Сопутствовать этому могут совершенно разные причины, будь то потеря, разочарование, или, наоборот, нежданная встреча, любовь… Именно об этом повествует нам Лев Николаевич Толстой в своем произведении «После бала». Главным героем произведения является Иван Васильевич, который рассказывает историю из своей молодости про утро, которое он не забудет никогда, которое в прямом смысле, изменило всю его жизнь. Дело было в сороковых годах. Тогда Иван Васильевич был студентом, учился в провинциальном университете. Он был молод, хорош собой, весел, богат, любил кутить со своими товарищами, но главное удовольствие в его жизни составляли вечера и балы. Он прекрасно танцевал и был влюблен. Влюблен сильно, окончательно и бесповоротно, в красавицу Вареньку Б. Она была высока, стройна, в белом платье с розовым поясом, в белых лайковых перчатках, и в белых атласных башмачках. Лицо ее было необыкновенно милым с очаровательными ямочками на щеках и доброй улыбкой. Все смотрели на нее и любовались ею. Иван Васильевич готов был танцевать вечно со своей возлюбленной. Чувство любви переполняло его. Он был бесконечно счастлив, блажен. Они не говорили о любви, Ивану Васильевичу было достаточно того, что он любил ее. Он боялся только одного, чтобы что-нибудь, не дай Бог, не испортило его счастья. Тот, кто когда-нибудь был влюблен, легко поймет нашего героя. Отца Вареньки Иван Васильевич увидел впервые здесь же, на балу. Это был высокий статный полковник, очень красивый и свежий старик. У него была такая же приятная улыбка, как у дочери. Лицо было очень румяное с белыми подвитыми усами и бакенбардами. На груди у него были ордена. В нем чувствовалась солдатская выправка. Он танцевал мазурку со своей дочерью, и все присутствующие невольно любовались ими. Так это было мило и трогательно. После танца все громко аплодировали им, а отец ласково поцеловал свою дочь в лоб, и всем было видно, как он любит и гордится ею. Бал был чудесный, прекрасный вечер подошел к концу. Иван Васильевич, опьянённый любовью, вернулся домой и долго не мог заснуть. Он вспоминал прожитый вечер, мечтал о прекрасной Вареньке, грезил ей. Не в силах больше томиться любовью, он решил пойти к ее дому. Это было его ошибкой. То, что он там увидел перевернуло его жизнь… Когда Иван Васильевич подошел к дому своей возлюбленной и незабвенной Вареньки, наступило утро. Он услышал звуки флейты и барабана, которые, почему-то вызвали некую тревогу в его душе. Когда он подошел ближе, выяснилось, что это были солдаты, которые гнали беглого татарина и били его палками по спине. Зрелище было ужасным, на спине потерпевшего не было живого места. Он умолял о пощаде снова и снова. Но самым ужасным оказалось то, что в экзекуции участвовал вчерашний полковник, отец Вареньки. Да, да, Иван Васильевич узнал его. Странные чувства тогда овладели нашим героем. Это был одновременно и страх, и стыд, и горечь разочарования. В голове не укладывался образ вчерашнего полковника, доброго, любящего, внимательного отца, и сегодняшнего тирана, деспота, способного на жестокость и кровавую расправу. Иван Васильевич долго еще потом размышлял над увиденным. Сначала он даже пытался оправдать полковника: «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю». Пытался списать жестокость на армейскую систему и военный долг. Но этого у него никак не получалось, потому что его душа не принимала жестокости и насилия. Было четкое чувство разочарования, двуликости полковника. От этого было гадко, мерзко и неспокойно. Надо сказать, что после этого случая, любовь к Вареньке пошла на убыль и вскоре совсем сошла на «нет». Собственно, это логичное завершение истории с печальным концом. Вот так, одно утро, один момент, может изменить всю жизнь человека, как и произошло с нашим героем, который не смог пожертвовать своими нравственными взглядами ради положения в обществе.