Помогите пожалуйста составить предложение из слов : ручьи звонки журчат и других ??лов: солнышко ласковые светит

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Помогите пожалуйста составить предложение из слов : ручьи звонки журчат и других ??лов: солнышко ласковые светит

Автор: Гость