Помогите пожалуйста составить предложение из слов : ручьи звонки журчат и других ??лов: солнышко ласковые светит
Русский язык
Помогите пожалуйста составить предложение из слов : ручьи звонки журчат и других ??лов: солнышко ласковые светит
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Гость:
Журчат ручьи звонкие. ласково св етит солнышко
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