Рассказ о битве на Чудском озере сопровождается рисунком какие особености рисунка позволяют говорить о том что на нем изоброжен момент данной битвы приведи не менее двух примеров

Окружающий мир
Рассказ о битве на Чудском озере сопровождается рисунком какие особености рисунка позволяют говорить о том что на нем изоброжен момент данной битвы приведи не менее двух примеров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там показана битва рыцарей, смерти людей, много замерзших людей так как это и есть Ледовое побоище можно сказать, много рыцарей с разными флагами говорит о том что там принимало участие много стран 
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