Среди чисел 9 19 14 15 18 21 16 сначала подчеркните те которые можно представить как сумм?? однозначных слагаемых а затем запиши их в виде суммы в которой одно слагаемое равно9
Математика
Среди чисел 9 19 14 15 18 21 16 сначала подчеркните те которые можно представить как сумм?? однозначных слагаемых а затем запиши их в виде суммы в которой одно слагаемое равно9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа, которые можно представить как сумму однозначных слагаемых: 14 (7+7), 18 (9+9), 16 (8+8) Числа в виде суммы, в которой одно слагаемое равно 9: 9+0=9, 9+10=19, 9+5=14, 9+6=15, 9+9=18, 9+12=21, 9+7=16
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