Среди чисел 9 19 14 15 18 21 16 сначала подчеркните те которые можно представить как сумм?? однозначных слагаемых а затем запиши их в виде суммы в которой одно слагаемое равно9

Математика

Среди чисел 9 19 14 15 18 21 16 сначала подчеркните те которые можно представить как сумм?? однозначных слагаемых а затем запиши их в виде суммы в которой одно слагаемое равно9

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