занятий танцевального кружка занятия продолжаются 1 час 20 минут начало занятий математического кружка в 16:10 успеешь ли Маша на занятия двух кружков какой между ними перерыв

Математика

занятий танцевального кружка занятия продолжаются 1 час 20 минут начало занятий математического кружка в 16:10 успеешь ли Маша на занятия двух кружков какой между ними перерыв

Автор: Гость