занятий танцевального кружка занятия продолжаются 1 час 20 минут начало занятий математического кружка в 16:10 успеешь ли Маша на занятия двух кружков какой между ними перерыв
Математика
занятий танцевального кружка занятия продолжаются 1 час 20 минут начало занятий математического кружка в 16:10 успеешь ли Маша на занятия двух кружков какой между ними перерыв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да успеет перерыв 20 минут
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