Можно ли так сказать Find the beginning of the stories on this page

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Можно ли так сказать Find the beginning of the stories on this page
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Автор: Гость
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Гость:
Ну да, с грамматикой точки зрения верно, если предложение побудительное
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