Можно ли так сказать Find the beginning of the stories on this page
Английский язык
Можно ли так сказать Find the beginning of the stories on this page
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну да, с грамматикой точки зрения верно, если предложение побудительное
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