Какая глубина у Атлантического океана

География
Какая глубина у Атлантического океана
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Автор: Гость
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Гость:
Максимальная глубина:8 742 м
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