На рис. 176 AB=CD. BC=AD. Докажите, что AB||CD
Геометрия
На рис. 176 AB=CD. BC=AD. Докажите, что AB||CD
Ответ(ы):
Гость:
Треугольники равны по 3 сторонам: AB=CD BC=AD AC - общая. Отсюда следует,что угол 1 и угол 2 равны.(берешь признак по рав-ву внутр. накр леж углов). Так как угол 1=углу 2. Они ... углы при пр AB,CD и секущей AC. Значит,прямые ||.
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