На рисунке 126,а изображён шар. Точка О-центр шара,точка К-центр сечения шара,а точка С лежит на окружности сечения. Длина какого отрезка-ОС,ОК или СК-равна расстоянию от точки О до плоскости сечения?
Геометрия
На рисунке 126,а изображён шар. Точка О-центр шара,точка К-центр сечения шара,а точка С лежит на окружности сечения. Длина какого отрезка-ОС,ОК или СК-равна расстоянию от точки О до плоскости сечения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же, расстояние ОК между центрами шара и сечения и есть расстояние от точки О до плоскости сечения. Если провести диаметр сечения, он будет являться хордой в диаметральном сечении шара. А расстояние от центра шара до этой хорды - перпендикуляр к ней, который делит хорду пополам, то есть конец этого перпендикуляра - центр К бокового сечения шара.
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