На рисунке изображен план земельного участка и указаны некоторые его размеры най??и площадь участка и его периметр
Математика
На рисунке изображен план земельного участка и указаны некоторые его размеры най??и площадь участка и его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение прямо на листе книги в приложении.
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