На рисунке художника Вячеслава Назарука- иллюстрация к сказу П. Бажова " Медной го??ы Хозяйка". О каких горах, разделяющих Европу и Азию, идет речь в сказах Бажова?

Обществознание

На рисунке художника Вячеслава Назарука- иллюстрация к сказу П. Бажова " Медной го??ы Хозяйка". О каких горах, разделяющих Европу и Азию, идет речь в сказах Бажова?

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