На рисунке художника Вячеслава Назарука- иллюстрация к сказу П. Бажова " Медной го??ы Хозяйка". О каких горах, разделяющих Европу и Азию, идет речь в сказах Бажова?
Обществознание
На рисунке художника Вячеслава Назарука- иллюстрация к сказу П. Бажова " Медной го??ы Хозяйка". О каких горах, разделяющих Европу и Азию, идет речь в сказах Бажова?
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Гость:
В этом сказе идет речь об Уральских горах
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