На рисунке о- центр окружности, угол сов=120, длина окружности равна 18 см. найти дугу бмс
Алгебра
На рисунке о- центр окружности, угол сов=120, длина окружности равна 18 см. найти дугу бмс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности = 2pir Откуда r=18/2pi=9/pi Длина дуги, пропорциональна ее радиусу и величине центрального угла значит искомая дуга=pi*r*n/180=pi*9*120/pi*180= 6см
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