На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из трёх параллельно ??оединённых резисторов. Между концами A и B поддерживается постоянное напряжение. Определите величину силу тока, протекающего через резистор сопр...
Физика
На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из трёх параллельно ??оединённых резисторов. Между концами A и B поддерживается постоянное напряжение. Определите величину силу тока, протекающего через резистор сопротивлением 3R, если общая сила тока в цепи составляет 154 мА? Ответ выразите в мА, округлив до целых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее сопротивление цепи: 1/R₀ = 1/R + 1/ 2R + 1 / 3R = (6 + 3 + 2)/ (6R), R₀ = 6R/11 напряжение параллельного участка равно: U = I · R₀ = 0,154 ·6R/11 сила тока на резисторе 3R найдём из закона Ома I = U / (3R) = 0,154 ·6R/(11 · 3R) = 0, 308/11 = 0,028 А =28 мА Ответ: 28 мА.
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