На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из трёх параллельно ??оединённых резисторов. Между концами A и B поддерживается постоянное напряжение. Определите величину силу тока, протекающего через резистор сопр...

Физика

На рисунке представлена схема электрической цепи, состоящей из трёх параллельно ??оединённых резисторов. Между концами A и B поддерживается постоянное напряжение. Определите величину силу тока, протекающего через резистор сопротивлением 3R, если общая сила тока в цепи составляет 154 мА? Ответ выразите в мА, округлив до целых.

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