На шахматной доске осталосьэ30 фигур, из них 15 фигур -черные. сколько белых фигур осталось на доске?

Математика

На шахматной доске осталосьэ30 фигур, из них 15 фигур -черные. сколько белых фигур осталось на доске?

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