На шахматной доске осталосьэ30 фигур, из них 15 фигур -черные. сколько белых фигур осталось на доске?
Математика
На шахматной доске осталосьэ30 фигур, из них 15 фигур -черные. сколько белых фигур осталось на доске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 потому что 30-15 = 15
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