Что это : to play or do things with your friends. (два слова или два ответа.) помогите пожалуйста!!!! ещё в этом ответе 6 букв и 3 и 4 буква это i и n
Английский язык
Что это : to play or do things with your friends. (два слова или два ответа.) помогите пожалуйста!!!! ещё в этом ответе 6 букв и 3 и 4 буква это i и n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно doing? Если не подходит, дай больше подробностей, это может быть что угодно.
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Окружающий мир