Что это : to play or do things with your friends. (два слова или два ответа.) помогите пожалуйста!!!! ещё в этом ответе 6 букв и 3 и 4 буква это i и n

Английский язык
Что это : to play or do things with your friends. (два слова или два ответа.) помогите пожалуйста!!!! ещё в этом ответе 6 букв и 3 и 4 буква это i и n
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно doing? Если не подходит, дай больше подробностей, это может быть что угодно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Екатерина считалось продолжательницей дела Петра Великого потому что она
Ответить
География
На какой из перечисленных параллелей в день летнего солнцестояния продолжительн??сть светового дня наименьший(30°ю.ш,56°ю.ш,40°с.ш,67°с.ш).
Ответить
Окружающий мир
Какого человека,по твоему мнению,можно назвать героем отечества? 7-8 предложений
Ответить
Русский язык
Людиииии добрые помогите опредилить падеж выделенных слов.
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста.
Ответить