На шоссе чистили снег три бригады Первая бригада очистила 5 километров 600 метров в??орая на 1 километров 170 метров больше чем первая третья Бригада на 1 километр 900 метров меньше чем вторая Какой длинны шоссе очистили три Бр...

Математика

На шоссе чистили снег три бригады Первая бригада очистила 5 километров 600 метров в??орая на 1 километров 170 метров больше чем первая третья Бригада на 1 километр 900 метров меньше чем вторая Какой длинны шоссе очистили три Бригады

Автор: Гость