На шоссе чистили снег три бригады Первая бригада очистила 5 километров 600 метров в??орая на 1 километров 170 метров больше чем первая третья Бригада на 1 километр 900 метров меньше чем вторая Какой длинны шоссе очистили три Бр...
Математика
На шоссе чистили снег три бригады Первая бригада очистила 5 километров 600 метров в??орая на 1 километров 170 метров больше чем первая третья Бригада на 1 километр 900 метров меньше чем вторая Какой длинны шоссе очистили три Бригады
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 600 + 1 170 = 6 770(м) очистила 2 бригада 2) 6 770 - 1 900 = 4 870 (м) очистила 3 бригада 3) 5600 + 6770 + 4870 = 17 240 (м) Ответ 17 км 240 м длина шоссе
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