На складе лежат 31000 блоков массой по 32 кг каждый, и 2345 кирпичей по 2 кг каждый. Какое наименьшее количество машин грузоподъёмностью одна тонна надо что бы увести это со склада?
Математика
На складе лежат 31000 блоков массой по 32 кг каждый, и 2345 кирпичей по 2 кг каждый. Какое наименьшее количество машин грузоподъёмностью одна тонна надо что бы увести это со склада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(31000*32+2345*2):1000=997(машин)
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