На сколько 36 больше чем 4 6 9

Математика
На сколько 36 больше чем 4 6 9
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Гость:
На 32, на 30, и на 27
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