На сколько градусов нагреется при штамповке кусок стали массой 1,5кг от удара моло??а массой 230кг,если скорость молота в момент удара 7м/с ,а на нагревании стали затрачивается 60% энергии молота?

Физика

На сколько градусов нагреется при штамповке кусок стали массой 1,5кг от удара моло??а массой 230кг,если скорость молота в момент удара 7м/с ,а на нагревании стали затрачивается 60% энергии молота?

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