На сколько градусов нагреется при штамповке кусок стали массой 1,5кг от удара моло??а массой 230кг,если скорость молота в момент удара 7м/с ,а на нагревании стали затрачивается 60% энергии молота?
Физика
На сколько градусов нагреется при штамповке кусок стали массой 1,5кг от удара моло??а массой 230кг,если скорость молота в момент удара 7м/с ,а на нагревании стали затрачивается 60% энергии молота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия на нагревание равна теплу пошла на нагрев, удельная теплоемкость стали 460 дж/кг*К 0,6m1v²/2=cmΔt Δt=0.6*m1v²/2cm Δt=0.6*250*49/2*460*1.5=7350/1380=5,33 градуса
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