На сколько процентов и как изменилась площадь прямоугольника‚есле одну сторону ??рямоугольника увеличили:на 50%‚а другую уменьшили на 50%?

Математика

На сколько процентов и как изменилась площадь прямоугольника‚есле одну сторону ??рямоугольника увеличили:на 50%‚а другую уменьшили на 50%?

Автор: Гость