На сколько процентов и как изменилась площадь прямоугольника‚есле одну сторону ??рямоугольника увеличили:на 50%‚а другую уменьшили на 50%?
Математика
На сколько процентов и как изменилась площадь прямоугольника‚есле одну сторону ??рямоугольника увеличили:на 50%‚а другую уменьшили на 50%?
Ответ(ы):
Гость:
Было 100%,а потом прибавили 1 сторону на 50%, а другую на 50%, получаеться не насколько
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