На соломинку длиной 10 см нанизаны 12 ягод земляники. покажи с помощью чертежа, что найдутся2 ягодки, расстояние между которыми меньше чем 1 см.

Математика

На соломинку длиной 10 см нанизаны 12 ягод земляники. покажи с помощью чертежа, что найдутся2 ягодки, расстояние между которыми меньше чем 1 см.

Автор: Гость