На столе лежала пачка тетрадей. Сначала взяли 30% этих тетрадей, а потом 75% оставшихся тетрадей. После этого на столе осталось 14 тетрадей. Сколько тетрадей было в пачке первоначально?
Математика
На столе лежала пачка тетрадей. Сначала взяли 30% этих тетрадей, а потом 75% оставшихся тетрадей. После этого на столе осталось 14 тетрадей. Сколько тетрадей было в пачке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задачу будем решать с конца: 14 шт - (100-75)% х -100% отсюда х = (14*100) / 25 = 56 шт тогда: 56 шт - (100-30) % х - 100 % отсюда х = (56*100) /70 = 80 шт Ответ: 80 тетрадей
Гость:
Пусть х - было тетрадей первоначально. х - 30% = у у - 75% = 14 Если у = 100%, тогда 14 т = 25% у = 14*100%/25% или у = 14/0,25 у = 56 т у = 56 т х - 30% = 56 х = 100% 56 = 70% х = 56*100%/70% или х = 56/0,7 х = 80 т х = 80 т Ответ: 80 тетрадей было в пачке первоначально.
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