На столе лежала пачка тетрадей. Сначала взяли 30% этих тетрадей, а потом 75% оставшихся тетрадей. После этого на столе осталось 14 тетрадей. Сколько тетрадей было в пачке первоначально?

Математика
На столе лежала пачка тетрадей. Сначала взяли 30% этих тетрадей, а потом 75% оставшихся тетрадей. После этого на столе осталось 14 тетрадей. Сколько тетрадей было в пачке первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задачу будем решать с конца: 14 шт - (100-75)%      х   -100%  отсюда х = (14*100) / 25 = 56 шт тогда: 56 шт - (100-30) %       х  - 100 %  отсюда х = (56*100) /70 = 80 шт Ответ: 80 тетрадей 
Гость:
Пусть х - было тетрадей первоначально. х - 30% = у у - 75% = 14   Если у = 100%, тогда 14 т = 25% у = 14*100%/25%         или     у = 14/0,25  у = 56 т                                 у = 56 т   х - 30% = 56 х = 100% 56 = 70%                             х = 56*100%/70%         или      х = 56/0,7  х = 80 т                                   х = 80 т Ответ: 80 тетрадей было в пачке первоначально.
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