Решите уравнение 567 деленное на х+3 плюс 567 делённое на х-3 =48
Алгебра
Решите уравнение 567 деленное на х+3 плюс 567 делённое на х-3 =48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
567/(х+3)+567/(х-3)=48 Приводим к общему знаменателю 567(х-3)+567(х+3)=48(х²-9), ОДЗ х≠±3 567х-1701+567х+1701-48х²+432=0 -48х²+1134х+432=0 8х²-189х-72=0 D=38025 х₁=2 х₂=-0,375
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