какое древнее государство кроме рима можно назвать республикой почему
Обществознание
какое древнее государство кроме рима можно назвать республикой почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самая древняя республика это Сан-Марино,государство возникло и стало независимым с 301 г. н.э. В республике около 25 тысяч жителей и 10 больших городов; столица тоже называется Сан-Марино
Гость:
Сан- Мариною, т.к возникло в 301 г. н.э.
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