Концерт продолжался 1ч 45 мин.В какое время начался концерт,если он закончился в 21 час?
Математика
Концерт продолжался 1ч 45 мин.В какое время начался концерт,если он закончился в 21 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21-20часов60минут 20ч60мин-1ч45мин=19ч15мин
Гость:
21.00 -1 час 45 мин = в 19ч 15 минут начался концерт ===================================================================
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