На субботник вышли 160 человек.В ремонте дороги участвовали 25%всех людей, а остальные сажали деревья. Сколько человек сажали деревья?
Математика
На субботник вышли 160 человек.В ремонте дороги участвовали 25%всех людей, а остальные сажали деревья. Сколько человек сажали деревья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим пропорцию 160 людей это 100%,а X людей это 25% посчитав пропорцию получаем,что количество людей,ремонтировавших дорогу равно 40 т.к(160*25)/100=40 теперь от 160 отнимаем 40 160-40=120 человек сажали деоевья Ответ:120 человек
Гость:
1) 160 х 25% : 100 % = 40 человек участв. в ремонте дороги 2) 160 - 40 = 120 человек сажали деревья.
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