На субботник вышли 160 человек.В ремонте дороги участвовали 25%всех людей, а остальные сажали деревья. Сколько человек сажали деревья?

Гость: Гость:

составим пропорцию 160 людей это 100%,а X людей это 25% посчитав пропорцию получаем,что количество людей,ремонтировавших дорогу равно 40 т.к(160*25)/100=40 теперь от 160 отнимаем 40 160-40=120 человек сажали деоевья Ответ:120 человек