что означала политика "оттепели" в духовной сфере?

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Стали печататься работы западных экономистов, реабилитированы некоторые ученые, стали печататься осторожно ранее запрещенные произведения, выходить фильмы. Но оттепель была непоследовательной: Наибольшую опасность для хрущёвского коммунизма представляла интеллигенция. Её надо было обуздать и запугать. И в последние годы Хрущёва у власти волна за волной идут разносы поэтов, художников, писателей. И опять иезуитские сталинские приёмы: приглашают на беседу с Хрущёвым, а на ней устраивают публичную экзекуцию. Снова в фаворе оказались лизоблюды. Снова в опале лучшие представители культуры. Для запугивания масс приближённые Хрущёва убедили его в целесообразности начать гонения на православную церковь. Так, в Москве было решено оставить только 11 храмов. Всем агентам КГБ среди священнослужителей дано указание публично отрекаться от веры. Даже ректор одной из духовных академий, давний агент охранки профессор Осипов публично заявил о разрыве с религией. В одном из известных монастырей дело дошло до осады и сражения монахов и милиции. Ну а с мусульманской и еврейской религиями вообще особо не церемонились. Поход против интеллигенции и религии — самые тяжёлые деяния последних лет правления Хрущёва.