У Димы в копилке 240 руб. Он может купить на них 3 машинки или 4 батарейки. На сколько батарейка дешевле машинки?
Математика
У Димы в копилке 240 руб. Он может купить на них 3 машинки или 4 батарейки. На сколько батарейка дешевле машинки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 240 : 3 = 80 рублей стоит 1 машинка 2) 240 : 4 = 60 рублей стоит 1 батарейка 3) 80 -60 = на 20 рублей батарейка дешевле машинки.
Гость:
3x=240 4y=240 x=80 машинка y=60 батарейка x-y=20(руб) батарейка дороже машинки
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