У Димы в копилке 240 руб. Он может купить на них 3 машинки или 4 батарейки. На сколько батарейка дешевле машинки?

Математика

У Димы в копилке 240 руб. Он может купить на них 3 машинки или 4 батарейки. На сколько батарейка дешевле машинки?

Автор: Гость