За какое время параллельно соединенные спирали дадут такое же кол-во теплоты,которое выделяется при их последовательном соединении за 20 мин!?напряжение в обоих случаях одинаковое
Физика
За какое время параллельно соединенные спирали дадут такое же кол-во теплоты,которое выделяется при их последовательном соединении за 20 мин!?напряжение в обоих случаях одинаковое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак. Формула нагрева проводника: Q=U^2*t/R Возьмем два сопротивления: R и R R1(общее последовательное)=R+R=2R Q1=20U^2/2R=10U^2/R R2(общее параллельное)=R/2(по формуле параллельного соединения R=(R1*R2)/(R1+R2)) Q2=U^2*t/0.5R=10U^2/R вычисляем t: 5*U^2*R=U^2*R*t выносим U^2*R за скобку и сокращаем: t=5 Ответ: 5 минут. Время не переводил, поскольку в данной задаче важно лишь чтобы единицы измерения совпадали в первом и втором случае. Ответ в любом случае тот же.
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