Решите задачу системой.Две трубы сместе могут наполнить бассейн за 6 часов.Если же треть бассейна заполнит первая,а оставшуюся часть вторая труба,то на заполнение бассейна уйдет 11 ч 40 мин.За сколько часов одна первая труба мо...

Алгебра

Решите задачу системой.Две трубы сместе могут наполнить бассейн за 6 часов.Если же треть бассейна заполнит первая,а оставшуюся часть вторая труба,то на заполнение бассейна уйдет 11 ч 40 мин.За сколько часов одна первая труба может заполнить весь бассейн?

Автор: Гость