Решите задачу системой.Две трубы сместе могут наполнить бассейн за 6 часов.Если же треть бассейна заполнит первая,а оставшуюся часть вторая труба,то на заполнение бассейна уйдет 11 ч 40 мин.За сколько часов одна первая труба мо...

Алгебра
Решите задачу системой.Две трубы сместе могут наполнить бассейн за 6 часов.Если же треть бассейна заполнит первая,а оставшуюся часть вторая труба,то на заполнение бассейна уйдет 11 ч 40 мин.За сколько часов одна первая труба может заполнить весь бассейн?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
труба 1 - х, труба 2 - у. 6ч это 360 мин. 11час 40 мин это 700 мин.   1)х+у=360 2)х/3+2у/3=700   х=1380 мин = 23 часа   1380/60= 23 (часа)   Ответ: за 23 часа.
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