 На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько рублей надо заплатить за 8 кг таких же яблок?

Математика
 На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько рублей надо заплатить за 8 кг таких же яблок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим пропорцию с=5,а x=8 отсюда x=(8*c)/5
Гость:
1)с:5 (руб)-стоит 1кг яблок. 2)8*с/5=8с/5 руб-стоит 8кг яблок. 
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