На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько рублей надо заплатить за 8 кг таких же яблок?

Математика

На с руб. можно купить 5 кг яблок. Сколько рублей надо заплатить за 8 кг таких же яблок?

Автор: Гость