Метеорит большой массы и с большой скоростью достигает поверхности земли. В каком случае он не образует кратер?
История
Метеорит большой массы и с большой скоростью достигает поверхности земли. В каком случае он не образует кратер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при подении в воду,т.к. в воде не может образоваться кратер(вода жидкая)
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