отличительные признаки растений
Биология
отличительные признаки растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Форма листа. 2. Характер края листовой пластинки (гладкая, зубчатая и др.) 3. Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое. 4. Характеристики цветков: одиночные или в соцветии определенного вида, форма цветка, цвет и число лепестков и др. 5. Характеристики плодов : тип, цвет, форма. Понятно, что цветы и плоды есть не всегда. При их отсутствии остается определение по листьям. Несколько проще определение видов деревьев и кустарников. Кроме указанных выше признаков их отличают также цвет и трещиноватость коры и ветвей, цвет молодых побегов и особенности их внешнего вида – наличие чечевичек, "бородавок", волосков, воскового налета и т.д., а также цвет и форма почек. По перечисленным особенностям можно узнать дерево или куст даже зимой, когда нет ни листьев, ни цветов. Некоторые деревья, кустарники и травы определяются достаточно просто. Другие виды могут отличить только специалисты. Слово "ботаник" даже стало нарицательным, потому что определение некоторых видов растений требует очень тщательной и кропотливой работы. Она не всякому по силам. Это професионализм. Чтобы помочь любителям определять растения, создаются эти страницы. Микроскопом мы пользоваться не будем. В серьезную ботанику не полезем. Однако кое-что распознать можно более просто.
Гость:
1. Автотрофный тип питания 2. Специфические черты строения клетки: вакуоли, хлоропласты, клеточная стенка с целюллозой 3. Запасающее вещество - крахмал 4. Неподвижность 5. Растут в течение всей жизни 6. Чередование гаметофитной и спорофитной фаз развития 7. Размножаются семенами, спорами 8. Практически нет экстреторных органов(выводят продукты жизнедеятельности)
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